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Норвегия выделит Украине $53 млн на выплату зарплат, пенсий и обеспечение льгот

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Норвегия выделит Украине 500 млн норвежских крон (около $53 млн) на оказание государственных услуг, сообщила в пятницу пресс-служба норвежского правительства.

"О поддержке было объявлено на сегодняшней встрече в Варшаве министров иностранных дел Украины, Германии, Польши, стран Северной Европы и Балтии, а также главы внешней политики ЕС Каи Каллас. Эти средства помогут сохранить важные государственные услуги и обеспечить выплаты зарплат, пенсий и льгот в гражданском секторе в начале 2027 года", - говорится в сообщении.

Встреча, на которой обсуждается ситуация на Украине, является частью дипломатической работы перед следующим раундом переговоров между Украиной и Россией в Абу-Даби на следующей неделе, отмечается в пресс-релизе.

"Помимо нашей обширной и долгосрочной военной и гражданской поддержки Украине, Финляндия и Норвегия поддерживают Украину в подготовке к предстоящим переговорам. Цель – внести свой вклад в устойчивый и справедливый мир в Украине", - сказал глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.

Норвегия Украина
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