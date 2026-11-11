Поиск

"Росатом" обсуждает с Белоруссией технический облик третьего энергоблока БелАЭС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" обсуждает с правительством Белоруссии технический облик третьего энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) и его финансово-экономическую и организационную модель, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным в среду в Минске.

"Мы уже ведем разговоры о расширении сотрудничества в атомной сфере. Пока не пришло время делать объявления о финальных результатах, но мы к ним крайне близки. Будем делать все, чтобы еще увеличить уровень локализации и роль белорусских партнеров в реализации этого проекта", - сказал Лихачев, комментируя диалог с Минском по поводу третьего энергоблока БелАЭС. Цитата по госагентству "БелТА".

По его словам, со стороны "Росатома" будут проводиться дальнейшие действия по оптимизации технического решения в целях более привлекательной стоимости электроэнергии и более эффективной и стабильной работы самого блока. "В Беларуси будут использоваться все лучшие практики, которые российская сторона применяет для себя", - заявил он.

Лихачев также отметил развитие сотрудничества с Белоруссией в неэнергетической сфере. В частности, он напомнил, что в прошлом году введен первый в стране центр аддитивных технологий. "Десятки российско-белорусских принтеров уже пошли потребителям, создается новый технологический уклад. Серьезный шаг сделан вперед по системам накопления энергии, в электродвижении. Зафиксированы договоренности в части не только поставок накопителей электроэнергии на "БЕЛАЗ" и "МАЗ" для новой линейки продукции, но и более глубокие разработки, которые будут реализовываться с привлечением российского бизнеса", - сказал он.

По его словам, на финальной стадии обсуждение создания центра ядерной медицины.

"У нас широкая повестка, и с каждой встречей она становится более глубокой – от фундаментальных исследований и разработок до индустриального, серийного тиражирования решений", - подчеркнул Лихачев.

Белорусская АЭС расположена рядом с городом Островец Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, а в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и в ноябре того же года введен в промышленную эксплуатацию.

БелАЭС обеспечивает до 40% электропотребления в Белоруссии. С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему суммарная выработка на БелАЭС достигла 70 млрд кВт.ч, работа атомной станции позволила заместить более 18 млрд куб. м природного газа.

Стороны близки к финализации договоренностей по строительству третьего блока на этой АЭС. Ранее министр энергетики Белоруссии Денис Мороз сообщал, что подписание соглашения о строительстве третьего энергоблока планируется до конца 2026 года.

Росатом Белоруссия Островец БелАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября

 В Кремле сообщили, что Уиткофф и Кушнер прилетят в Москву 12 ноября

МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу

 МИД РФ напомнил россиянам о рекомендации воздержаться от поездок в Польшу

Кушнер сообщил о наличии "ингредиентов" для завершения конфликта на Украине

В США трех связанных с Ираном мужчин обвинили в подготовке теракта на британской авиабазе

 В США трех связанных с Ираном мужчин обвинили в подготовке теракта на британской авиабазе

Кушнер заявил об отсутствии доверия между сторонами украинского конфликта

 Кушнер заявил об отсутствии доверия между сторонами украинского конфликта

Кушнер заявил о планах провести вместе с Уиткоффом встречу с Путиным в Москве

Кушнер назвал территориальный вопрос самым трудным на переговорах в Абу-Даби

Мединский сообщил о договоренности РФ и Украины о масштабном обмене пленными

 Мединский сообщил о договоренности РФ и Украины о масштабном обмене пленными

Мединский назвал доброжелательной и деловой атмосферу на переговорах в Абу-Даби

Ученые прогнозируют откол айсберга размером с Москву от ледника Эймери в ближайшие 10 лет

 Ученые прогнозируют откол айсберга размером с Москву от ледника Эймери в ближайшие 10 лет
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12898 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов