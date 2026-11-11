"Росатом" обсуждает с Белоруссией технический облик третьего энергоблока БелАЭС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" обсуждает с правительством Белоруссии технический облик третьего энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС) и его финансово-экономическую и организационную модель, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным в среду в Минске.

"Мы уже ведем разговоры о расширении сотрудничества в атомной сфере. Пока не пришло время делать объявления о финальных результатах, но мы к ним крайне близки. Будем делать все, чтобы еще увеличить уровень локализации и роль белорусских партнеров в реализации этого проекта", - сказал Лихачев, комментируя диалог с Минском по поводу третьего энергоблока БелАЭС. Цитата по госагентству "БелТА".

По его словам, со стороны "Росатома" будут проводиться дальнейшие действия по оптимизации технического решения в целях более привлекательной стоимости электроэнергии и более эффективной и стабильной работы самого блока. "В Беларуси будут использоваться все лучшие практики, которые российская сторона применяет для себя", - заявил он.

Лихачев также отметил развитие сотрудничества с Белоруссией в неэнергетической сфере. В частности, он напомнил, что в прошлом году введен первый в стране центр аддитивных технологий. "Десятки российско-белорусских принтеров уже пошли потребителям, создается новый технологический уклад. Серьезный шаг сделан вперед по системам накопления энергии, в электродвижении. Зафиксированы договоренности в части не только поставок накопителей электроэнергии на "БЕЛАЗ" и "МАЗ" для новой линейки продукции, но и более глубокие разработки, которые будут реализовываться с привлечением российского бизнеса", - сказал он.

По его словам, на финальной стадии обсуждение создания центра ядерной медицины.

"У нас широкая повестка, и с каждой встречей она становится более глубокой – от фундаментальных исследований и разработок до индустриального, серийного тиражирования решений", - подчеркнул Лихачев.

Белорусская АЭС расположена рядом с городом Островец Гродненской области, она построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, а в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и в ноябре того же года введен в промышленную эксплуатацию.

БелАЭС обеспечивает до 40% электропотребления в Белоруссии. С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему суммарная выработка на БелАЭС достигла 70 млрд кВт.ч, работа атомной станции позволила заместить более 18 млрд куб. м природного газа.

Стороны близки к финализации договоренностей по строительству третьего блока на этой АЭС. Ранее министр энергетики Белоруссии Денис Мороз сообщал, что подписание соглашения о строительстве третьего энергоблока планируется до конца 2026 года.