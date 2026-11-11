Кушнер назвал территориальный вопрос самым трудным на переговорах в Абу-Даби

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Советник президента США Джаред Кушнер, принявший участие в трехсторонних переговорах по урегулированию на Украине, назвал территориальный вопрос самым сложным, передает Bloomberg.

По его словам, "достигнут значительный прогресс, однако территориальный вопрос остается наиболее сложным".

Кушнер отметил, что, в частности, стороны достигли договоренности о "крупнейшем" обмене пленными, а также о гарантиях безопасности для Украины.

"Переговоры в Абу-Даби стали первым хорошим шагом", - сказал он.