Запроса от премьера Норвегии на новый разговор с Путиным не было

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Запроса от премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре на новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным не было, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Стёре ранее говорил, то не исключает, что он и президент Финляндии Александр Стубб проведут еще один телефонный разговор с президентом России.

"Я очень рад, что Норвегия и Финляндия приняли этот вызов (инициировали диалог с Россией - ИФ), и не исключаю, что у нас будет новый разговор", - сказал Стёре норвежскому вещателю NRK.