Кушнер заявил о планах провести вместе с Уиткоффом встречу с Путиным в Москве

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер в среду объявил, что вместе с коллегой Стивом Уиткоффом в четверг планирует посетить Москву и обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным прошедшие в Абу-Даби переговоры по украинскому урегулированию.

"Мы с Уиткоффом собираемся завтра посетить Москву, где встретимся с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить то, о чем мы говорили сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по ряду других вопросов", - заявил Кушнер журналистам.

Кушнер отметил, что после встречи с Путиным он и Уиткофф планируют полететь в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и обменяются мнениями.

Ранее в среду в столице ОАЭ Абу-Даби прошел второй день трехсторонних переговоров России, США и Украины на тему урегулирования украинского конфликта.