В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби завершились, в ближайшее время представители делегации РФ подведут их итоги на пресс-конференции.

"Переговоры завершились", - сообщил "Интерфаксу" источник в переговорной группе.

Переговоры, в которых принимали участие представители России, США и Украины, продолжались в Абу-Даби в течение двух дней и проходили в закрытом для прессы режиме.

Во второй день стороны общались около полутора часов. В первой день встреча продлилась порядка четырех часов.

Если в первый день для прессы была предусмотрена открытая протокольная часть, то во второй день СМИ на переговоры не допустили.

Российскую делегацию на переговорах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, в ее состав также вошли заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ - заместитель начальника Генштаба Игорь Костюков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.

Кроме того, Россия была представительна и на уровне экспертов, в их числе - заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый заместитель руководителя Службы - руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ России Дмитрий Минаев, заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников.

С американской стороны в переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.