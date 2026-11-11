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Кушнер заявил о достижении прогресса по гарантиям безопасности для Киева на встрече в Абу-Даби

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры в Абу-Даби позволили продвинуться по вопросу предоставления Украине гарантий безопасности, заявил в среду спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

"На этих дискуссиях мы обсуждали послевоенную безопасность, как мы можем гарантировать, что когда эта война закончится, она не начнется вновь. Это очень важно для Украины, ей нужно получить гарантии безопасности, по вопросу которых мы добились достаточных успехов", - сказал он журналистам по завершении переговоров в Абу-Даби.

По его словам, речь должна идти о механизмах деконфликтации, наблюдения за прекращением огня, крупных соглашениях, которые обеспечат деэскалацию ситуации после конфликта.

Джаред Кушнер Абу-Даби США Украина
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