РФ призвала Израиль не допустить деградации ситуации в секторе Газа

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Россия призывает власти Израиля принять срочные меры для недопущения деградации ситуации в секторе Газа, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем израильские власти принять срочные меры для того, чтобы не допустить дальнейшей деградации ситуации в многострадальной Газе, восстановить беспрепятственный гуманитарный доступ и обеспечить поступление всем нуждающимся необходимой помощи, включая, конечно, продовольствие в первую очередь", - сказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула, что гуманитарная обстановка в Газе "по-прежнему катастрофическая": "Наблюдается острый дефицит питьевой воды, продуктов питания, топлива, медикаментов и других предметов первой необходимости. Практически полностью парализована работа медучреждений, коммунальных служб. Все места, которые называются лагерями внутренне перемещенных лиц, переполнены в ходе жизни в них, особенно на фоне надвигающегося зимнего сезона, удручающей".