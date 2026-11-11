ОПЕК оценила в 2% рост экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в сентябре

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в сентябре в среднем составил 6,9 млн баррелей в сутки, что на 147 тыс. б/с, или на 2% больше, чем в августе, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с сентябрем-2025 показатель снизился на 283 тыс. б/с, или на 4%.

Экспорт через систему "Транснефти" в сентябре в целом вырос относительно августа на 134 тыс. б/с, или на 13% – до 4,1 млн б/с. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года поставки были на 144 тыс. б/с, или чуть более чем на 3% ниже.

Перевалка нефти в портах Балтийского моря в сентябре увеличилась к августу на 112 тыс. б/с, или более чем на 6%, до 1,9 млн б/с. Показатель также на 181 тыс. б/с, или на 11% выше уровня за аналогичный месяц прошлого года.

В частности, экспорт через Приморск вырос на 52 тыс. б/с, или на 5%, до 1,2 млн б/с; через Усть-Лугу - на 60 тыс. б/с, или на 10%, до 657 тыс. б/с. В годовом исчислении поставки из Приморска выросли на 79 тыс. б/с, или на 7%, а из Усть-Луги - на 102 тыс. б/с, или на 18%.

Поставки из порта Новороссийск в сентябре выросли к предыдущему месяцу на 17 тыс. б/с, или на 4%. Предполагаемый объем перевалки нефти аналитики ОПЕК не раскрывают, отмечая, что по сравнению с тем же месяцем прошлого года она снизилась на 360 тыс. б/с, или на 44%.

Прокачка по нефтепроводу "Дружба" в сентябре увеличилась к августу на 28 тыс. б/с и достигла 170 тыс. б/с. При этом показатель на 98 тыс. б/с, или почти на 37%, ниже, чем в августе.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в сентябре снизился к августу на 33 тыс. б/с, или на 5%, до 589 тыс. б/с. Это на 36 тыс. б/с, или на 7% больше, чем в сентябре-2025. Объем поставок через тихоокеанский порт Козьмино вырос на 10 тыс. б/с, или на 1%, превысив 1 млн б/с. Этот показатель на 97 тыс. б/с, или почти на 11% выше уровня сентября-2025.

Совокупная перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в сентябре составила 259 тыс. б/с. В частности, поставки из Анивы снизились к августу на 7 тыс. б/с, или на 12%, из Де-Кастри – выросли на 6 тыс. б/с, или почти на 3%.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в сентябре составил 191 тыс. б/с. Данный показатель на 13 тыс. б/с, или на 22% выше, чем в августе, и на 101 тыс. б/с больше, чем в сентябре-2025.

Экспорт нефти из Центральной Азии (не считая маршрута через КТК) в сентябре составил 231 тыс. б/с, что на 6 тыс. б/с, или на 3% меньше, чем в августе, но несколько больше относительно аналогичного месяца прошлого года.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК в сентябре вырос к августу на 31 тыс. б/с, или примерно на 2%, до 1,6 млн б/с. При этом данный показатель на 121 тыс. б/с, или на 7% ниже относительно аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в сентябре снизился к предыдущему месяцу на 2 тыс. б/с, или менее чем на 1% - до 540 тыс. руб. б/с. В годовом исчислении поставки сократились на 37 тыс. б/с, или на 7%.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в сентябре снизился к августу на 53 тыс. б/с, или примерно на 5% - до 1 млн б/с. Данный показатель на 1 млн б/с, или на 49% ниже уровня за аналогичный месяц 2025 года. Снижение поставок в сентябре 2026-го было обусловлено уменьшением экспорта мазута и газойля, в то время как поставки нафты выросли.