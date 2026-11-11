Лукашенко приветствовал гибкую позицию Путина по урегулированию конфликта на Украине

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко приветствовал усилия по урегулированию конфликта на Украине и гибкую позицию президента России Владимира Путина в этом вопросе.

"К сожалению, межгосударственных противоречий и конфликтов в мире сегодня немало. Поэтому мы приветствуем усилия по урегулированию конфликта в Украине и ту гибкую позицию, которую президент России и руководство занимают в этих переговорах", - заявил Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в среду в Москве.