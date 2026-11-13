Турция и Катар заключили соглашение о взаимной обороне

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписали в Стамбуле соглашение о взаимной обороне, сообщило управление коммуникации Турецкой республики.

"На встрече президент Эрдоган заявил, что соглашение о взаимной обороне, которое подписали сегодня Турция и Катар, придаст новый импульс отношениям двух стран", - говорится в сообщении.

Кроме того, Турция и Катар подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области защиты прав потребителей, надзора за рынком и контроля, соглашение о сотрудничестве в сфере образования, меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в вопросах мира, примирения и урегулирования конфликтов, передает Anadolu.