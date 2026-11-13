Поиск

В Дублине пообещали скорое решение вопроса с переговорщиком от ЕС по Украине

В Дублине пообещали скорое решение вопроса с переговорщиком от ЕС по Украине
Фото: Daniel Gnap/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз скоро определит, кто может представлять Европу на переговорах по урегулированию на Украине, сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, передает EFE. В Дублине проходит неформальный саммит Евросоюза.

По его словам, в течение 13 ноября пройдет обсуждение этого вопроса.

12 ноября глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ей и председателю Совета Евросоюза Антониу Коште следует быть ведущими переговорщиками в диалоге по урегулированию украинского кризиса.

"Когда речь идет о безопасности союза, выбор довольно конкретен: это председатель Совета ЕС Кошта и верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности", - считает она.

На вопрос, могут ли США представлять интересы ЕС, Каллас ответила: "США представляют свои интересы, а ЕС - свои".

Евросоюз Кая Каллас США Украина Михол Мартин Ирландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Дублине пообещали скорое решение вопроса с переговорщиком от ЕС по Украине

 В Дублине пообещали скорое решение вопроса с переговорщиком от ЕС по Украине

Власти ожидают в субботу в Париже протестную акцию с 30-60 тыс. участников

МАГАТЭ не может определить, предназначены ли иранские запасы урана для гражданской программы

 МАГАТЭ не может определить, предназначены ли иранские запасы урана для гражданской программы

Что случилось этой ночью: пятница, 13 ноября

Фондовые индексы США завершили торги снижением

 Фондовые индексы США завершили торги снижением

КСИР заявил, что нанес удар по американскому радару в Бахрейне

Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные $4,9 млн

 Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за рекордные $4,9 млн

Кушнер сообщил, что готовящийся обмен пленными может затронуть тысячи человек

Кушнер надеется вскоре сообщить детали по следующему раунду переговоров по Украине

Кушнер заявил, что РФ и Украина согласились на участие в переговорах европейцев

 Кушнер заявил, что РФ и Украина согласились на участие в переговорах европейцев
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4139 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12957 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 202 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 261 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов