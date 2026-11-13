В Дублине пообещали скорое решение вопроса с переговорщиком от ЕС по Украине

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз скоро определит, кто может представлять Европу на переговорах по урегулированию на Украине, сообщил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, передает EFE. В Дублине проходит неформальный саммит Евросоюза.

По его словам, в течение 13 ноября пройдет обсуждение этого вопроса.

12 ноября глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ей и председателю Совета Евросоюза Антониу Коште следует быть ведущими переговорщиками в диалоге по урегулированию украинского кризиса.

"Когда речь идет о безопасности союза, выбор довольно конкретен: это председатель Совета ЕС Кошта и верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности", - считает она.

На вопрос, могут ли США представлять интересы ЕС, Каллас ответила: "США представляют свои интересы, а ЕС - свои".