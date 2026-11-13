Дивиденды крупнейших компаний мира в II кв. выросли на 7,3% - до $757,8 млрд

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, во втором квартале 2026 года увеличился на 7,3% в годовом выражении - до $757,8 млрд, говорится в исследовании британской Janus Henderson Investors.

Выплаты представителей финансовой отрасли были наиболее значительными и составили $239,7 млрд, что на 8,1% выше прошлогоднего показателя.

Дивиденды европейских компаний (без учета Великобритании) повысились на 3,2% (до $242,3 млрд), британских - на 14,6% (до $39,5 млрд). Выплаты американских компаний составили $302,1 млрд, представителей Азиатско-Тихоокеанского региона (без учета Японии) - $118,4 млрд.

Лидерами по сумме выплаченных дивидендов в минувшем квартале стали Saudi Arabian Oil (Aramco), Nestle, HSBC, Allianz, Microsoft Corp., Nvidia Corp., Tencent, Agricultural Bank of China, PetroChina Co., Zurich Insurance Group. Выплаты топ-20 компаний составили $136,2 млрд, то есть 18% общемирового объема.

Суммарный объем buyback в мире увеличился на 26,8% и достиг $572 млрд. В том числе технологические компании выкупили свои акции на $121,1 млрд - это самый существенный показатель среди отраслей.

Согласно прогнозу Janus Henderson, по итогам 2026 года суммарный объем выплаченных в мире дивидендов вырастет на 5-6%, buyback - на 7-8%.