Власти ожидают в субботу в Париже протестную акцию с 30-60 тыс. участников

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В пятую подряд субботу протестных действий во Франции, 14 ноября, по прогнозу властей, на манифестацию в Париже могут собраться от 30 тыс. до 60 тыс. участников, сообщает газета Le Pаrisien.

Разрешенный маршрут, как и неделю назад, пройдет от площади Республики до площади Нации.

К манифестации против роста стоимости жизни присоединится шествие против полицейского насилия. Ожидается, что участники еще одной акции - против насилия в отношении детей - должны направиться в сторону площади Бастилии.

Суммарно количество протестующих, полагают власти, может достичь максимально 60 тыс. человек.

В предыдущую субботу, 7 ноября, на улицы французской столицы, по данным префектуры полиции, вышли 46 тыс. человек и 75 тыс. - по подсчету профсоюзов.