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МАГАТЭ не может определить, предназначены ли иранские запасы урана для гражданской программы

МАГАТЭ не может определить, предназначены ли иранские запасы урана для гражданской программы
Фото: Christian Bruna/Getty Images

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - МАГАТЭ не способно точно установить, нужны ли запасы урана Ирану только для гражданской ядерной программы, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на квартальный доклад агентства.

"МАГАТЭ не может сделать вывод, что иранские запасы Ирана предназначены для мирных целей", - информирует Bloomberg.

"Иран также заявил агентству, что в нынешних условиях проводить инспекции на объектах невозможно", - также говорится в докладе.

В итоге, согласно докладу, инспекторы МАГАТЭ не могут определить местоположение и состояние высокообогащенных ядерных материалов. "У агентства нет возможности определить, не были ли задекларированные ядерные материалы, предназначенные для мирной ядерной активности, перенаправлены на другие цели", - приводятся в докладе слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Он призвал Тегеран вновь допустить инспекторов на свои объекты и добиться урегулирования конфликта США и Ирана за столом переговоров. Гросси уточнил, что Иран не свернул полностью сотрудничество с МАГАТЭ: его сотрудники дважды за три месяца посещали АЭС "Бушер". Однако, добавил гендиректор, МАГАТЭ не получало от иранских властей информации относительно статуса других ядерных объектов.


МАГАТЭ Иран уран
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