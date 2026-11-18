Таджикистан предложил провести в 2027 году миссию UNCCD для борьбы с опустыниванием

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Таджикистан предложил организовать в 2027 году техническую миссию Секретариата Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) для определения перспективных направлений сотрудничества и подготовки совместных инициатив, сообщает пресс-центр Комитета по охране окружающей среды при правительстве республики.

Это предложение прозвучало на встрече председателя Комитета по охране окружающей среды Баходура Шерализода с исполнительным секретарем UNCCD Ясмин Фуад, состоявшейся на полях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в Анталье, Турция.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области борьбы с деградацией земель, восстановления нарушенных экосистем, устойчивого управления природными ресурсами и укрепления регионального взаимодействия в Центральной Азии.

Как отмечалось на встрече, Таджикистан является участником UNCCD с 1997 года. Республика определила четыре национальные цели, направленные на устойчивое использование земельных ресурсов и восстановление деградированных территорий.

Особое внимание участники встречи уделили необходимости обновления Национальной программы действий по борьбе с опустыниванием, принятой в 2001 году. Предлагается привести документ в соответствие с Экологическим кодексом Таджикистана, национальными приоритетами адаптации к изменению климата и международными обязательствами страны по сохранению биологического разнообразия.

Таджикская сторона также предложила рассмотреть возможность реализации совместных трансграничных проектов с Кыргызстаном и Узбекистаном. Они могут быть направлены на восстановление горных экосистем и деградированных пастбищ, а также устойчивое управление природными ландшафтами Ферганской долины и прилегающих горных районов.

Кроме того, стороны обсудили возможности привлечения международного финансирования для проектов по восстановлению деградированных земель, устойчивому управлению пастбищами, восстановлению горных экосистем и повышению устойчивости к засухам.

Предполагается, что техническая миссия UNCCD в 2027 году позволит определить конкретные направления взаимодействия, обеспечить экспертную поддержку и выработать практические механизмы реализации национальных и региональных инициатив.

Ожидается, что развитие сотрудничества позволит Таджикистану привлечь дополнительные финансовые и технические ресурсы для реализации проектов в области устойчивого управления земельными ресурсами, борьбы с опустыниванием и восстановления экосистем.