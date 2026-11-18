WSJ узнала о проверке SEC в отношении Nvidia после отставки CEO компании

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит проверку в отношении Nvidia Corp., главный исполнительный директор которой Дженсен Хуанг недавно ушел в отставку, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, регулятор проверяет, в частности, не вводила ли компания в заблуждение инвесторов своими заявлениями.

Как сообщалось, Хуанг ушел с постов CEO и президента Nvidia, а также покинул совет директоров компании 12 ноября после скандала, вызванного его связью с предпринимательницей китайского происхождения Элис Хуанг, которую подозревают в работе на разведку КНР.

Еще несколько недель назад Nvidia, находящаяся в центре бума инвестиций в ИИ, была фаворитом фондового рынка, пишет WSJ. Однако теперь инвесторы задают вопросы относительно раскрытия компанией информации о личных связях Хуанга и продажах чипов Nvidia в Азии.

Ранее в этом году Nvidia отрицала наличие каких-либо необычных или неожиданных отношений между главой компании и Элис Хуанг, занимавшей тогда руководящую должность в сингапурской Megaspeed, специализирующейся на обработке данных.

Megaspeed была одной из нескольких компаний, использовавших чипы Nvidia для создания дата-центров для ИИ-разработок в Юго-Восточной Азии. Эти компании подозревались в перенаправлении части продукции в Китай. Министерство торговли США расследовало деятельность Megaspeed с конца 2024 года.

Как ранее сообщала WSJ, в настоящее время министерство юстиции США ведет несколько расследований, связанных с Элис Хуанг.

В прошлом году Nvidia изменила порядок раскрытия информации о международных продажах чипов, перестав отдельно указывать выручку от продаж в Сингапуре, где базировалась Megaspeed.