Кушнер и Уиткофф не будут присутствовать в КНР из-за переговоров с европейцами

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были присутствовать на трехсторонней встрече лидеров РФ, США и Китая, однако заняты в переговорах с европейцами, сообщил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В беседе с журналистами Дмитриев отметил, что "все внимание, безусловно, приковано" к трехсторонней встрече лидеров РФ, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

"Но также идет работа и вне этой встречи, потому что, например, вот Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, они должны были участвовать в американской делегации, но они сейчас работают с европейскими партнерами, объясняя им возможную структуру европейской безопасности, и поэтому они не будут присутствовать завтра здесь, а будут именно со многими европейскими странами встречаться и обсуждать вот тот подход к европейской безопасности, который важен", - сказал Дмитриев.

Он также отметил, что предстоящая встреча в Шэньчжэне и происходящие встречи в Европе связаны между собой, "потому что сейчас вот как раз в Европе будет обсуждаться контуры европейской безопасности, и это, безусловно, важно для Европы".

"Это то, что президент (РФ Владимир) Путин и Россия озвучили ещё до начала украинского конфликта, где были озвучены определённые понимания в европейской сфере безопасности. Поэтому это важная такая история, которую Соединённые Штаты продвигают, как будет выглядеть европейская безопасность после, соответственно, конфликта", - добавил Дмитриев.

Говоря о предстоящей встрече, глава РФПИ отметил, что американские компании "заинтересованы в инвестициях в совместные российско-китайские проекты". "Поэтому вот эта трёхсторонка, которая будет, - это не только геополитика, но это, возможно, экономическое сотрудничество, где мы сможем реализовывать проекты Россия-Китай-США вместе, и это будут знаковые, важные проекты и в сфере энергетики и в других сферах", - добавил Дмитриев.