Глава CENTCOM провел встречу с высшим руководством ЦАХАЛ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в среду посетил Израиль, где провел встречу с начальником штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенантом Эялем Замиром и другими высокопоставленными израильскими военными, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на источники.

По их словам, цель визита - продолжить сотрудничество и координацию между вооруженными силами двух стран, а также дать высшему командованию ЦАХАЛ возможность обсудить планы на будущее, особенно в связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана.