Глава МИД Германии выразил поддержку интеграции Армении в Евросоюз

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил на встрече в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что Берлин поддерживает расширение и углубление сотрудничества между Ереваном и Евросоюзом, сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Йоханн Вадефуль подчеркнул готовность Германии последовательно развивать отношения с Арменией. Он отметил поддержку правительством своей страны расширения и углубления сотрудничества между Арменией и ЕС, а также важность установления мира между Арменией и Азербайджаном, выразив уверенность, что формирующаяся конструктивная атмосфера будет способствовать развитию региональных связей и взаимодействия", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили вопросы стимулирования торгово-экономических связей между Арменией и ЕС, а также шаги, предпринимаемые Арменией для диверсификации экономики.