Узбекистан и Оман подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Узбекистан и Оман по итогам переговоров на высшем уровне в Маскате обменялись двусторонними документами, сообщила пресс-служба президента Узбекистана во вторник.

Церемония прошла в присутствии главы республики Шавката Мирзиёева и султана Омана Хейсама бин Тарика Аль Саида.

"Подписанное сторонами соглашение о стратегическом партнерстве направлено на вывод двусторонних отношений на принципиально новый уровень и предусматривает развитие сотрудничества по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись более чем 30 документами, охватывающими взаимную отмену виз, промышленную кооперацию, экономику и финансы, преференциальную торговлю, свободные экономические зоны, таможенное дело, транспорт и логистику, коммуникации и информационные технологии, жилищное строительство и градостроительство, сельское хозяйство и продовольственную безопасность, здравоохранение, охрану окружающей среды, труд и человеческие ресурсы, образование, культуру и спорт, государственное управление и госслужбу, архивное дело и другие сферы.

Как сообщалось, накануне в Маскате состоялись шестое заседание межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству и бизнес-форум деловых кругов двух стран. Мирзиёев по приглашению султана находится в Омане с государственным визитом 16-17 ноября.