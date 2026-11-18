В Финляндии продлили действие закона о безопасности границ до конца 2028 года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии до конца 2028 года продлил в среду действие временного закона о безопасности границ, на основании которого закрыты пограничные переходы с Россией.

За продление закона, который официально называется "Закон о временных мерах по борьбе с инструментальным въездом", проголосовали 170 депутатов, против были 19.

"Ситуация с обеспечением безопасности границы никоим образом не улучшилась. И именно поэтому эта реформа и продолжение закона о безопасности границ абсолютно необходимы", - заявил депутатам премьер-министр Петтери Орпо.

Действие временного закона, вступившего в силу в июле 2024 года, продлено во второй раз.

Закон позволяет пограничным властям Финляндии препятствовать въезду соискателям убежища, если национальная безопасность Финляндии оказывается под угрозой.

Власти Финляндии в 2023-2024 гг. неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как "гибридные атаки" со стороны России и угрозу безопасности.

В Финляндии Закон подвергался критике за нарушение конституции и международных обязательств.

В апреле 2024 года правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления".