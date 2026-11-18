Трамп и Карни обсудили торговое соглашение "на полях" АТЭС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни обсудили работу над торговым соглашением на встрече, состоявшейся "на полях" АТЭС в Китае, сообщает в среду The Guardian со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства Канады.

"Лидеры обсудили работу, направленную на достижение взаимовыгодного торгового соглашения, которое создаст рабочие места, повысит доступность жилья и в полной мере будет уважать языки, культуру и суверенитет Канады. Они договорились продолжить работу и оставаться в тесном контакте", - говорится в тексте документа.

В августе США и Канада не смогли добиться новых торговых договоренностей. Вашингтон ввел 50% пошлины на канадские товары на $20 млрд. В ответ Оттава объявила о введении с 8 сентября пошлин на часть американского импорта.

Ранее премьер Канады заявлял, что американские переговорщики считают проблемой необходимость добавлять маркировку на французском языке при экспорте товаров на канадский рынок. По словам Карни, торговая сделка в том виде, в котором ее предлагал Вашингтон, поставила бы под угрозу французский язык и франкофонную культуру.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп отрицал какое-либо посягательство на французский язык и заявил, что не имеет ничего против использования канадцами этого языка.