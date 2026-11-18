Израиль начал военную операцию в центре сектора Газа

Архивное фото Фото: Amir Levy/Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля начала военную операцию в центральной части сектора Газа за демаркационной "желтой линией", отделяющей палестинскую часть сектора от той, которую контролирует ЦАХАЛ, сообщает The Times of Israel со ссылкой на Координационный центр действий израильского правительства на палестинских территориях.

Речь идет об операции против террористической инфраструктуры. Ее проводят в районе лагерей палестинских беженцев Бурейдж и Нусейрат. При этом, как уточняет издание, ЦАХАЛ пока не опубликовал никаких официальных заявлений.

Ранее Совет мира под председательством президента США Дональда Трампа предложил план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Израильское правительство отклонило это предложение. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ не покинет позиции в Газе до тех пор, пока движение ХАМАС не сложит оружие.