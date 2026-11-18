В Москве заявили о готовности покрыть потребности Египта в зерновых

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона готова в полной мере покрыть потребности Египта в импорте зерновых, заявил ИС "Вести" замглавы МИД России Георгий Борисенко.

"Россия является традиционным поставщиком многих товаров в Африку, в том числе, например, одним из важнейших элементов нашего экспорта является пшеница, которая очень нужна нашим африканским друзьям", - сказал он.

Он напомнил, что наибольший поток шел через Черное море, однако ситуация "резко осложнилась из-за агрессивных действий" Украины, в связи с чем навигация в Черном море оказалась " фактически парализована".

"Конечно, это больно отражается на Египте, на некоторых других африканских странах. Но Россия уже нашла решение, уже его предложила, и оно уже реализуется. Подобные поставки уже начались через другие порты, например, через Балтийское море. И Россия готова полностью покрыть все потребности, например, наших египетских друзей, в импорте зерновых", - подчеркнул замминистра.