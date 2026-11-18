AP узнало о намерении Трампа встретиться с Путиным в четверг

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует 19 ноября отдельную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Китае, сообщил AP американский чиновник на условиях анонимности. Эта встреча пройдет в дополнение к уже запланированному трехстороннему саммиту Россия-США-КНР.

Трамп прибыл в Китай саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне. По словам американского лидера, темой трехсторонних переговоров могут стать Украина, Иран, ядерное разоружение.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что на двусторонней встрече президенты России и США могут обменяться мнениями по теме урегулирования украинского и иранского кризисов.