Президент РФ сообщил о согласии Москвы с компромиссами по Украине

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия, в том числе в Анкоридже, согласилась с компромиссами по украинскому урегулированию, предложенными США, но, судя по всему, Киев и Европа пока не хотят мирными средствами достичь договорённости по прекращению боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что же касается компромиссов, конечно, есть компромиссы, а как же! Эти компромиссы предложены американской стороной, и мы в неизменном виде с этими компромиссами согласились, в том числе и в Анкоридже. Так что они есть, и нами поддержаны", - сказал Путин журналистам в четверг.

"Вопрос - хотят ли другие стороны конфликта, Украина или, скажем, в данном случае их европейские спонсоры согласиться с этими компромиссами. То есть хотят ли они мирными средствами достичь договорённости по прекращению боевых действий, по прекращению войны или нет. Судя по тому, что мы видим, на данный момент нет. Ну, посмотрим, всё течёт, всё меняется", - заявил он.

При этом он отметил, что некоторые требования России на встрече обсуждались.

"Что касается требований, то жизнь идет своим чередом. Там есть некоторые вопросы и некоторые требования с нашей стороны, может быть, которые сегодня и неактуальны, но мы пообсуждали эти проблемные, на мой взгляд, темы, и мы готовы в рабочем порядке с нашими партнерами это обсуждать", - сказал президент РФ.