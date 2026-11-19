Замглавы МИД РФ встретился со спецпредставителем премьера Грузии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Михаил Галузин встретился в пятницу в Минске со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с Россией, первым замглавы МИД республики Георгием Зурабашвили в рамках возобновлённого прямого российско-грузинского диалога, сообщили на Смоленской площади.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия с акцентом на торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество. Достигнут ряд практических договорённостей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ходе встречи также обсуждалась проблематика региональной безопасности.

"Главы обеих делегаций выразили признательность белорусской стороне за содействие в организации российско-грузинской встречи. Условлено продолжить контакты в интересах дальнейшего развития отношений между Россией и Грузией", - сказали в МИД РФ.