Предпродажи GTA VI достигли $1,65 млрд

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Предпродажи Grand Theft Auto VI, одной из самых ожидаемых видеоигр в истории, составили 17,07 млн копий, или около $1,65 млрд, пишет Reuters со ссылкой на оценку аналитической компании Sensor Tower.

Релиз игры состоялся 19 ноября в полночь, первыми доступ к ней получили жители Новой Зеландии и Австралии. Стоимость игры составляет $79,99 за обычную версию и $99,99 за премиальную.

Предварительные цифры говорят о том, что примерно половина геймеров предпочла приобрести премиальную версию игры, отметили аналитики Bank of America.

Предыдущая часть франшизы, GTA V, считается самой продаваемой компьютерной игрой в истории среди не имеющих мобильной версии - по данным издателя игры Take-Two Interactive Software, общие продажи сейчас достигают 235 млн копий, а выручка превышает $10 млрд. В момент релиза в сентябре 2013 года она установила мировой рекорд, достигнув $1 млрд продаж за первые три дня.

Новая игра уже получила рекордный рейтинг среди игроков - они оценили её на 99 баллов из 100 на сайте Metacritic. Ранее такой рейтинг имела только игра 1998 года "The Legend of Zelda: Ocarina of Time".

Аналитики BofA подтвердили рекомендацию "покупать" для акций Take-Two и целевую цену в $330 за бумагу, что предусматривает рост примерно на треть с текущих значений.

Акции Take-Two подорожали на 6,2% в среду. На предварительных торгах в четверг котировки снижаются на 3%.