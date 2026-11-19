Вооруженные силы Финляндии закупят взрывчатые вещества на 462 млн евро

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Финляндии сообщило, что вооруженные силы страны закупят взрывчатые вещества почти на 0,5 млрд евро.

"Министр обороны Антти Хяккянен разрешил силам обороны силам закупать взрывчатые вещества у компаний Nammo и Componenta. Стоимость и влияние закупок на занятость значительны. Для Nammo стоимость закупок составляет 307 миллионов евро. Стоимость закупок у Componenta составляет 155 миллионов евро", - говорится в пресс-релизе.

Хяккянен подчеркнул, что благодаря правительственной программе премьер-министра Петтери Орпо по производству боеприпасов укрепляется оборонная промышленность Финляндии и оборонный потенциал. Закупка высококачественной военной техники отечественного производства способствует экономическому росту страны и созданию новых рабочих мест.

По соображениям безопасности министерство обороны не разглашает подробности о содержании закупок, отмечается в сообщении.

Nammo и Componenta - промышленные компании из Северной Европы (Норвегии и Финляндии), связанные с оборонным сектором, машиностроением и промышленным производством.