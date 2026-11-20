Выручка РФ от экспорта пива в Китай за 10 месяцев снизилась почти наполовину

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - РФ в январе-октябре 2026 года экспортировала в Китай пива на $5,3 млн, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года ($9,7 млн) экспортная выручка снизилась почти наполовину.

В октябре экспорт вырос до $569,6 тыс. с $556,5 тыс. годом ранее. Но он оказался ниже показателя сентября 2026 года ($620,3 тыс.).

В январе-октябре Китай закупал пиво в 58 странах. Наиболее крупными поставщиками были Германия ($91,9 млн), Япония ($90,7 млн), Испания ($79,6 млн), Нидерланды ($73,6 млн),

В свою очередь Китай наращивает поставки пива в РФ. Причем экспорт за октябрь оказался равен российским поставкам за 10 месяцев - на $5,3 млн. Это в полтора раза больше, чем в октябре 2025 года (на $3,5 млн). За 10 месяцев Китай экспортировал в РФ пива на $50,2 млн против $36,9 млн за аналогичный период прошлого года.

В этом году Китай экспортирует свое пиво в более 100 стран мира.

В 2025 году РФ снизила экспорт пива в Китай до $10,9 млн с $24 млн в 2024 году. Поставки китайского пива в РФ выросли до $43,2 млн с $29,96 млн в 2024 году.