В арабской коалиции заявили об ударах по объектам хуситов в йеменской столице и в порту

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в пятницу атаковала столицу Йемена Сану и портовой город Ходейда с целью вывести из строя предприятия хуситов по сборке ракет и беспилотников и средства их перевозки, сообщает Turkiye Today.

"В порту Ходейды мы атаковали инфраструктуру, которая помогала ввозить контрабандой и транспортировать далее оружие и баллистические ракеты", - цитирует издание представителя коалиции генерал-майора Турки аль-Малики.

Он отметил, что коалиция также атаковала военные объекты и цели, связанные с баллистическими ракетами, в провинциях Сана, Саада и Таиз. В частности, по его словам, в йеменской столице удалось уничтожить мастерские по ремонту и обслуживанию ракет, склады снабжения. Аль-Малики добавил, что в Сане удалось "нейтрализовать" основные базы снабжения хуситов.

Всего, согласно его утверждениям, коалиции удалось уничтожить шесть предприятий, где хуситы собирали баллистические ракеты и дроны.

Представитель хуситов Яхья Сари предупредил в пятницу, что в случае ударов арабской коалиции по Ходейде хуситы будут атаковать порты Саудовской Аравии в Красном море, включая Джидду. Сари призвал работников саудовских портов эвакуироваться, а судоходные компании – вывести свои суда из портов.

Ходейда находится под контролем хуситов. Именно через этот город им поступают многие нужные для продолжения боевых действий товары, а также грузы гуманитарной помощи.