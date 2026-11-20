Власти Ирака вводят войска в подконтрольный группировке "Катаиб Хезболла" город близ Багдада

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Ирака Али аз-Зейди в пятницу объявил, что иракские военные в рамках договоренностей с военизированной шиитской группировкой "Катаиб Хезболла" начали занимать расположенный в 60 км от Багдада город Джурф ас-Сахр, который считается оплотом этой группы.

"Это знаменует начало для единого, сильного и справедливого Ирака, управляемого в соответствии с конституцией и законом (...). С Джурф ас-Сахром мы начинаем утверждать государственную власть по всему Ираку и противостоять коррупции, а также владению вооружениями не под контролем государства", - приводит его слова издание The National.

Аз-Зейди вновь пообещал поставить все негосударственные вооруженные формирования под контроль иракских властей.

В операции задействованы танки и бронетехника.

The National напоминает, что ранее стороны договорились: группировка передислоцируется в другие районы страны, а федеральная полиция и ополчение "Сил народной мобилизации" возьмут под контроль часть территории.

The National поясняет, что иракских военных отправили в Джурф ас-Сахр в рамках правительственного плана по восстановлению государственной власти в регионе, включая контроль за безопасностью и защиту нефтяной инфраструктуры.

Ранее иракский следственный комитет провел проверку в Джурф ас-Сахаре в связи с предположениями о том, что "Катаиб Хезболла" замешана в контрабанде нефти в этом районе. В группировке отрицали свою причастность.

Созданная в 2003 году "Катаиб Хезболла" считается одним из наиболее влиятельных членов проиранского движения "Исламское сопротивление Ирака". В 2000-е годы добилось репутации в ходе борьбы против войск США в Ираке и межобщинных столкновений. В 2014 году "Катаиб Хезболла" вместе с иракской армией освободила населенный преимущественно суннитами Джурф ас-Сахр от группировки "Исламское государство" (ИГ, признана в РФ террористической организацией и запрещена). Однако с тех пор большинству из перемещенных местных жителей не разрешали вернуться по домам.