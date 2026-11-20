Новый глава скупщины Сербии приглашен на саммит ЕС - Западные Балканы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава Европейского совета Антониу Кошта пригласил избранного председателя скупщины (парламента) Сербии Александра Чупича на саммит ЕС - Западные Балканы, который состоится 25 ноября в Брюсселе, сообщает в пятницу сербский телерадиоканал РТС.

"В случае, если это приглашение будет принято, то этот визит станет первым выходом Чупича на международную арену и первым представлением Сербии на самом высоком международном уровне после победы "Студенческого списка" на парламентских выборах 25 октября", - отмечает РТС.

Между тем прежние власти Сербии ранее достигли соглашения с руководством Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), по которому в случае смены власти представители высшего руководства Сербии или Республики Сербской должны совершить первый визит либо в Баня-Луку (Республика Сербская), либо в Белград соответственно.