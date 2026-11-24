WSJ сообщила о планах США повысить пошлины на товары из десятков стран

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - США планируют на этой неделе объявить о повышении пошлин на товары из ЕС, Китая и других стран, сообщает во вторник The Wall Street Journal.

"США готовятся повысить пошлины в отношении Китая и еще десятков стран, которые, по мнению администрации Трампа, вредят американским компаниям, поддерживая свое собственное промышленное производство", - пишет газета со ссылкой на людей, знакомых с планами администрации.

Ожидается, что в ближайшие дни торговый представитель США Джеймисон Грир представит результаты расследования промышленных субсидий в Китае, ЕС и еще 14 странах. По данным газеты, Грир может заявить, что эти субсидии и другая поддержка со стороны государства привели к появлению избыточных производственных мощностей в этих странах, из-за чего их компании наводнили мировой рынок дешевыми товарами. В администрации США считают, что это подрывает работу американских производителей.

При этом собеседники газеты отмечают, что время объявления ответных мер США еще может измениться.