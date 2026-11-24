Саммит ЕС 26-27 ноября будет посвящен бюджету союза на 2028-34 гг. и финансированию Украины на 2027 год

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - На внеочередном саммите ЕС 26-27 ноября основное внимание будет уделено следующему долгосрочному бюджету Евросоюза (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 гг. и финансированию Украины на 2027 год, объявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Что касается MFF, пришло время достичь соглашения. В преддверии встречи я представил комплексное предложение, которое, надеюсь, вы рассмотрите в духе компромисса. На нас всех лежит ответственность за поиск сбалансированного решения, которое позволит Европейскому союзу справиться с предстоящими вызовами: повышением конкурентоспособности, укреплением безопасности и обороны, а также продвижением интересов Европы на мировой арене при одновременном сохранении тех направлений политики, которые доказали свою эффективность", - говорится в опубликованном во вторник письме-приглашении Кошты главам государств и правительств стран ЕС на внеочередное заседание Евросовета.

"Наряду с работой над долгосрочным бюджетом Европейского союза нам также предстоит обсудить совместно с партнерами вопрос обеспечения финансовых потребностей Украины на 2027 год в соответствии с предложением Европейской комиссии и на последующий период. Наша поддержка Украины - это также инвестиция в безопасность самой Европы", - написал председатель Евросовета.

Он сообщил, что, кроме этого, участники встречи на высшем уровне ЕС уделят время вопросу обновления руководства Европейского центрального банка, чтобы своевременно принять соответствующее решение.

Кошта написал, что рассчитывает провести саммит в два дня. После того, как пройдут обсуждения MFF и финансирования Украины для "своевременного достижения договоренности", состоится "перерыв для проведения двусторонних встреч".

"Я планирую предложить лидерам ориентировочный график работы, чтобы внести в процесс определенную предсказуемость. Наконец, мы снова встретимся 27-го числа, и я поделюсь своими выводами", - заявил председатель Европейского совета.

Кошта объявил 21 ноября о своем новом предложении государствам-членам ЕС по долгосрочному бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы, в котором, в частности, оборонные расходы будут увеличены на 232%.