Премьер Эстонии не исключил закрытия ж/д погранпункта в Нарве

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кристен Михал не исключает, что следующим шагом давления на Россию станет закрытие железнодорожного перехода.

"Правительство еще не приняло окончательного решения о будущем и возможном закрытии железнодорожного пограничного пункта Нарва, оставляя эту возможность для следующего шага", - заявил он во вторник в интервью телерадиовещателю ERR.

По его словам, официально закрытие сухопутной границы с Россией является временным, "но, по сути, это всё равно означает бессрочное закрытие - в конце концов, мы сами создали множество бюрократических правил, которые пытаемся преодолеть".

"Мы включили пункт, что граница будет закрыта до тех пор, пока правительство не оценит через шесть месяцев, изменилась ли ситуация с безопасностью или фундаментальные условия. Лично я не верю, что через шесть месяцев угроза со стороны России каким-либо образом уменьшится, поэтому граница останется закрытой, если (новое) правительство не решит иначе".

"Шаги не всегда должны быть симметричными или единообразными; они могут быть и иными - например, в Европе мы давно настаиваем на очень болезненной для России заморозке активов, контроле за теневым флотом и на запрете виз для российских бойцов", - считает премьер.

Правительство Эстонии решило закрыть пограничные переходы между Эстонией и Россией 1 декабря. Ограничения распространяются как на пешеходов, так и на транспортные средства на всех автомобильных погранпунктах (Нарва, Лухамаа, Койдула и Саатсе). Железная дорога остается открытой для грузовых перевозок.