Товарооборот Азербайджана и Грузии по итогам года превысит $1 млрд

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Товарооборот Азербайджана и Грузии по итогам 2026 года превысит $1 млрд, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

По итогам 2025г товарооборот между двумя странами составил $881 млн. Таким образом, в 2026 году товарооборот увеличится, как минимум, на 13%.

"Сегодня мы обсудили торгово-экономические связи между нашими странами. Обе стороны с удовлетворением отметили рост товарооборота. За девять месяцев этого года он достиг $900 млн, превысив показатель за весь прошлый год. Это означает, что по итогам года наш товарооборот превысит $1 млрд. При этом потенциал наших торгово-экономических связей значительно выше уже достигнутых показателей, и мы продолжаем работу в этом направлении", - сказал Байрамов во вторник в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

По его словам, суммарный объем азербайджанских инвестиций в экономику Грузии составил $4 млрд, из которых $2,1 млрд приходится на SOCAR. В свою очередь, грузинские инвестиции в Азербайджан достигли $460 млн.

Глава МИД также подчеркнул значение транспортного сотрудничества двух стран для развития Среднего коридора, связывающего Восток и Запад. По его словам, в последние годы интерес к этому маршруту значительно вырос, объем перевозимых по нему грузов увеличивается с каждым годом.

В числе важных событий 2026 года в двусторонних отношениях Байрамов назвал завершение работ по увеличению пропускной способности грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (до 5 млн тонн в год - ИФ), возобновление после шестилетнего перерыва железнодорожных пассажироперевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.