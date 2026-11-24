Польша и Великобритания договорились о разработке ракет средней дальности

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Польша и Великобритания подписали межправительственное соглашение о разработке новой ракеты CAMM-MR, сообщила во вторник пресс-служба Агентства вооружений при польском Минобороны.

"Это первый международный проект совместной разработки ракеты для систем противовоздушной обороны с участием польской и британской оборонной промышленности", - говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что разработка "станет ключевым элементом многоуровневой интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Польши".

"Цель соглашения - создание правовых и финансовых условий для заключения контракта на разработку проектной документации для новой ракеты", - говорится в сообщении.

CAMM-MR (Medium-Range) - перспективная зенитная управляемая ракета средней дальности (свыше 100 км), расширяющая возможности семейства ракет CAMM, имеющих дальность 25-45 км. Ракета создается для применения в наземных комплексах ПВО и на военных кораблях, предназначается для перехвата самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.