Российский и израильский дипломаты обсудили обстановку в ближневосточном регионе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко и заместитель Генерального директора МИД Израиля Мейрав Эйлон Шахар обменялись мнениями о развитии военно-политической обстановки в ближневосточном регионе, включая ситуацию вокруг Ирана и Йемена, в Сирии и Ливане, сообщают на Смоленской площади.

"При обсуждении происходящего в зоне палестино-израильского конфликта с российской стороны подтверждена важность строгого соблюдения достигнутого 10 октября 2025 года режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС во избежание новых жертв среди гражданского населения сектора Газа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи с российской стороны была "выражена обеспокоенность возросшей поселенческой активностью на Западном берегу реки Иордан".

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что собеседники также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений.