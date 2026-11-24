Глава Минобороны Израиля утверждает, что Иран разрабатывает химоружие

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник обвинил Иран в разработке химического оружия.

"Иран находится в процессе разработки химоружия", - приводят израильские СМИ слова Каца.

"Но Израиль не позволит им получить эту возможность", - подчеркнул он.

Ранее в ноябре президент США Дональд Трамп заявил, что есть "признаки" того, что Иран стремится разработать химическое или биологическое оружие, потому что США "не дали им" получить ядерное оружие.

В МИД Ирана отвергли эти обвинения.