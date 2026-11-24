Ереван не намерен разрывать отношения с Москвой

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Армения не намерена создавать кризис в отношениях с Россией или сжигать с ней мосты, заявил замглавы армянского МИД Ваан Костанян.

"Наша повестка - пересмотреть те проблемы, которые в последнее время накопились в отношениях Армении и России. Пересмотр направлен на оздоровление и продвижение этих отношений", - сказал Костанян в эфире Общественного телевидения Армении, отвечая на вопрос телеведущего о предстоящей 3 декабря встрече армянского премьера Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина.

"Как неоднократно заявлялось, у нас нет намерения разрывать отношения с Россией, создавать кризис или сжигать мосты с Россией", - добавил замминистра.

Костанян отметил, что "Россия продолжает оставаться важным партнером для Армении".

"Надеемся, что коллеги в России также в этой логике подходят к подготовке этой встречи (Пашиняна и Путина - ИФ) и обсуждения в Москве 3 декабря пройдут в партнерской атмосфере", - сказал замглавы МИД Армении.