Трамп поблагодарил супругу за инициативы по помощи детям и операцию в Алешках

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поблагодарил свою супругу Меланию за организацию благотворительных и миротворческих инициатив, в частности, за гуманитарную операцию в Алешках.

"Ты проделала отличную работу благодаря программе по помощи детям и многим другим инициативам. (...) Ты помогла многим людям в России и на Украине, когда согласовала кратковременное прекращение огня, чтобы оказать помощь в местах, от которых скоро ничего не останется", - сказал он в Белом доме на церемонии по случаю Дня благодарения.