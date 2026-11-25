Швеция выделит Украине дополнительный зимний пакет помощи на $52,5 млн

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Швеция заявила об увеличении поддержки Украины и выделит дополнительно зимний пакет помощи общей стоимостью в 540 млн шведских крон (более $52,5 млн), сообщило в среду шведское правительство.

"Энергетическая поддержка Швеции в размере 85 млн крон направляется через Программу развития ООН на оборудование и установки, укрепляющие энергоснабжение. Это поможет обеспечить электроэнергией и отоплением тысячи домов в населенных пунктах по всей стране, а также больницы, школы и телекоммуникации", - заявил министр международного сотрудничества и внешней торговли Швеции Бенджамин Доуса.

155 млн крон выделяется украинскому Красному Кресту на обеспечение денежной помощи уязвимым домохозяйствам, отопление, генераторы и другие жизненно важные средства.

300 млн крон предоставляется Шведскому агентству гражданской обороны и устойчивости на обеспечение бесперебойных поставок Украине в зимний период аварийного оборудования.

Финансирование поддержки поступает из бюджета помощи развитию, говорится в сообщении.