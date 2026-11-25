Huawei признана в США виновной в мошенничестве и по ряду других уголовных обвинений

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных федерального суда США признала китайскую Huawei Technologies виновной по ряду обвинений в рамках масштабного уголовного дела, в том числе, в отмывании денег и введении банков в заблуждение относительно своей деятельности в Иране и Северной Корее.

Уголовное дело было возбуждено в 2018 году, а годом позже власти США внесли Huawei в черный список, ограничив ей доступ к американским технологиям, в связи с опасениями, что деятельность компании представляет угрозу национальной безопасности.

Присяжные признали Huawei виновной по 10 из 12 пунктов обвинения, в том числе, в мошенничестве с использованием электронных средств связи, нарушении санкций и сговоре с целью хищения коммерческих тайн.

В ходе двухмесячного судебного процесса прокуроры обвиняли Huawei и несколько ее дочерних компаний в преступном сговоре с целью расширения бизнеса по всему миру, пишет газета The Wall Street Journal. Адвокаты при этом утверждали, что прокуратура пытается представить обычную предпринимательскую деятельность как уголовное преступление.

Присяжные оправдали Huawei по этому обвинению, а также по пункту сговора с целью воспрепятствования правосудию.

Судья назначил вынесение приговора на сентябрь 2027 года, компании грозит денежный штраф.

Huawei уже находится под американскими санкциями, и новые меры, вероятно, будут не столь существенными по сравнению с репутационным ущербом от обвинительного приговора, отмечает WSJ. Решение суда может также вызвать резкую реакцию Пекина, в том числе, угрозы принятия ответных мер в будущем.

Компания намерена обжаловать вердикт, сообщил ее адвокат.