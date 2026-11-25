Лукашенко допустил вывод российского ядерного оружия из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Артем Геодакян/РИА Новости

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность вывода из республики российского ядерного оружия.

"В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить - это уже, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение", - заявил Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point, передало агентство БелТА.

"Но главное, чтобы это способствовало урегулированию ситуации в Украине, чтобы люди не гибли, и чтобы была стабильность в Европе. Потому что мы - географический центр Европы, мы крайне заинтересованы, чтобы был мир", - сказал Лукашенко.