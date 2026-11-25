FT сообщила о решении США отложить попытки достичь бизнес-соглашений с Россией

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Руководство США на неопределенное время поставило на паузу усилия по достижению деловых соглашений с Россией, которые способствовали бы завершению кризиса на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили представителям европейских стран, что коммерческие договоренности более не являются ключевым аспектом подхода Вашингтона к России в контексте украинского урегулирования. Ранее США рассматривали возможность инвестирования американских компаний в нефтяную отрасль России и выпуск титана, сотрудничество в авиационной сфере. Сначала российская сторона позитивно отреагировала на эти идеи, но затем охладела к ним, пишет издание.

В конце октября американский президент Дональд Трамп заявлял журналистам, что США могут впоследствии возобновить деловые отношения с Россией и Украиной. "Мы хотели бы вернуться к жизни, при которой Россия и Украина заключат соглашение, и тогда мы сможем вести дела и с теми, и с другими. (...) Конечно, мы будем вести дела и с Украиной, и с Россией после того, как эта война закончится", - говорил он.