Bloomberg узнал, что Польша призвала НАТО изучить возможность перехвата ракет РФ над Украиной

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Польша предложила НАТО обдумать вариант с перехватом российских ракет над Украиной, если они летят по направлению к территории стран альянса, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Польша попросила союзников проработать вариант с уничтожением российских ракет над Украиной, если они направляются к территории НАТО. (...) По словам лиц, знакомых с темой, Варшава выдвинула предложение в ходе дискуссий на встрече постпредов стран НАТО в Брюсселе в понедельник", - информирует агентство.

По его данным, некоторые участники обсуждений поддержали идею, но дебаты носили предварительный характер, никакого решения не принято.

Источники уточнили, что участники дискуссий в Брюсселе не углублялись в детали того, какие ресурсы мог бы задействовать альянс в случае гипотетических ответных мер НАТО.

В частности, уточнили собеседники, потребовалась бы информация от Киева и его разрешение для альянса использовать украинское воздушное пространство. При этом такой шаг потребовал бы единогласного одобрения союзников по НАТО, которого нет, и координации со стороны верховного командования.

Однако, отметили источники, подобное решение могло бы потенциально втянуть НАТО в конфликт. Один из служащих альянса пояснил, что это тот рубеж, который НАТО не желает переступать.

Bloomberg отмечает, что в НАТО информацию комментировать не стали. В Минобороны Польши также отказались от комментариев.