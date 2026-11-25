Международная организация шелка учреждена в Китае

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Международная организация шелка (International Network for Silk, INS) учреждена в Китае, её штаб-квартира будет находиться в Ханчжоу, сообщает агентство "Синьхуа".

Эта организация, созданная по инициативе КНР, стала первой международной научно-технической организацией в текстильном секторе. Ее цель состоит в укреплении сотрудничества в мировой шелковой промышленности.

На данный момент в организацию входят свыше 100 корпоративных членов из более чем 20 стран, которые являются основными производителями и потребителями шелка в мире.

INS будет функционировать как глобальная платформа для диалога, совместного использования ресурсов и интегрированного развития. Проект нацелен на углубление глобального сотрудничества в шелковой промышленности, а также на поддержку шелководства и шелкоткачества в развивающихся и менее развитых странах и регионах.

Китай входит в число крупнейших мировых производителей и экспортеров как шелка-сырца, так и готовых шелковых изделий. Выпуск шелка является для страны культурно и экономически значимой отраслью.