В CENTCOM сообщили об ударе по судну в Оманском заливе, пытавшемуся нарушить блокаду Ирана

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы нанесли удар по коммерческому судну в Оманском заливе, которое накануне пыталось прорвать блокаду Ирана, сообщает Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке.

"Центральное командование вывело из строя коммерческое судно в Оманском заливе. Экипаж судна, вышедшего из иранского порта, попытался прорвать военно-морскую блокаду, установленную США, несмотря на неоднократные предупреждения", - говорится в сообщении.

"Американский военный самолет применил высокоточные боеприпасы, поразив кормовую часть судна Pacific Archer под флагом Палау. В результате силовая установка судна вышла из строя. Гражданский экипаж при этом не пострадал", - подчеркнули в командовании.

Указывается, что балкер пытался пройти через воды региона после выхода из иранского порта Бендер-Аббас.

"CENTCOM продолжает строго обеспечивать соблюдение блокады. Силы США (с середины июля) перенаправили 158 коммерческих судов, экипажи которых выполнили требования, и вывели из строя шесть судов, отказавшихся подчиниться", - отметили американские военные.

При этом подчеркивается, что морякам, находящимся в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу, настоятельно рекомендуется прислушиваться к предупреждениям о блокаде, исходящим от сил CENTCOM.